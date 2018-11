POL-HAM: Mofa-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots) - Ein 17-jähriger Mofa-Fahrer wurde am Montagmorgen, 26. November, bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Dortmunder Straße/Neufchateaustraße leicht verletzt. Der Hammer war gegen 7.45 Uhr mit seinem Roller auf der Dortmunder Straße stadteinwärts unterwegs. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem Corsa eines 74-Jährigen zusammen. Der ebenfalls in Hamm wohnhafte Opel-Fahrer wollte gerade von der Dortmunder Straße nach links in die Neufchateaustraße abbiegen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 600 Euro. (cg)

