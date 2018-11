POL-HAM: Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

Hamm-Rhynern (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Montagmorgen, 19. November, auf der Werler Straße wurden drei Mitfahrer in einem Ford Ka leicht verletzt. Gegen 7.20 Uhr waren ein 74-jähriger Mann aus Sundern mit einem Scania-Sattelzug und der 18-jährige Ford-Fahrer aus Arnsberg auf der Werler Straße stadteinwärts unterwegs. Beide mussten ihre Fahrzeuge unweit der Einmündung Zehntgarbensweg verkehrsbedingt abbremsen. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus Rüthen fuhr mit seinem Daimler-Sattelzug auf den Ford auf und schob diesen auf den Auflieger des Scania-Sattelzuges. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 7000 Euro. (cg)

