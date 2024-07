Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Die Sommerferien gehen in die Halbzeit - jetzt die zweite Halbzeit zum Training des Schulwegs nutzen!

Oberbergischer Kreis (ots)

Der Schultornister ist gekauft und die Schultüte füllt sich langsam. Die Vorbereitungen für den ersten Schultag sind so gut wie abgeschlossen. Doch halt! Haben Sie schon daran gedacht mit Ihrem Nachwuchs den Schulweg zu üben? Die Polizei rät allen Eltern in den Wochen vor dem Schulbeginn die Zeit zu nutzen, um mit den Sprösslingen den sicheren Weg zur Schule zu proben. Dabei gibt es auch für die Eltern einiges zu beachten. So ist der kürzeste Schulweg nicht unbedingt der sicherste. Daher sollte der Schulweg so gewählt werden, dass möglichst nur gesicherte und gut einsehbare Übergänge genutzt werden, wie Ampeln, Zebrastreifen oder Verkehrsinseln. Die Überquerung der Straße zwischen parkenden Fahrzeugen ist nicht ratsam, da sie sowohl den Kindern als auch den Autofahrern die Sicht versperren. Zudem sollten Erwachsene sich im Klaren darüber sein, dass Kinder Verkehrssituationen anders wahrnehmen und sich leichter ablenken lassen. Zum Beispiel können Sie einmal begonnene Bewegungen nicht abrupt abbrechen und können keine Geschwindigkeiten einschätzen. Und vergessen Sie nicht: Kinder lernen von ihren direkten Vorbildern! Vormachen, erklären, vormachen lassen, erklären lassen. Sichtbare Kleidung ist ein weiterer Sicherheitsfaktor. Warnwesten und reflektierende Materialien helfen anderen Verkehrsteilnehmern, die Schulkinder rechtzeitig zu erkennen. Kinder, die mit dem Rad zur Schule fahren, brauchen ein verkehrssicheres Fahrrad. Besonders Bremsen und Licht sind wichtig! Der Helm sollte nicht am Lenker oder in der Garage hängen, sondern gut angepasst auf dem Kopf sitzen. Auch der Schulweg mit dem Bus kann trainiert werden. Beim Heranfahren des Busses sollte das Kind aufmerksam sein und nicht spielen, schubsen oder raufen. Dass man niemals direkt vor oder hinter einem Bus auf die Fahrbahn läuft, muss absolut klar sein. Achten Sie auf Pünktlichkeit und vermeiden Sie Hektik. Wer sich beeilen muss, kann sich schlechter auf den Straßenverkehr und seine Gefahren konzentrieren. Übrigens: einmal üben reicht nicht! Je öfter Sie mit ihrem Kind üben, desto sicherer wird es im Umgang mit den komplexen Verkehrssituationen. Worauf es ankommt, wenn Kinder sich im Straßenverkehr bewegen, erklären wir Kindern und Eltern auch in unseren "Kinderleicht"-Videos unter: https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/artikel/videos-der-verkehrsunfallpraevention-kinderleicht-im-strassenverkehr Videos anschauen macht Spaß, ersetzt aber niemals das praktische Üben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell