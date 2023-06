Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Seniorin betrogen - Bankmitarbeiter verhindert Schlimmeres

Morsbach (ots)

Die Übergabe eines größeren Betrages an Betrüger konnte ein Bankmitarbeiter am Montag (26. Juni) in Morsbach-Lichtenberg verhindern.

Betrüger hatten sich bereits am Samstag (24. Juni) bei einer Seniorin gemeldet und davon gesprochen, dass ihr Geld auf der Bank nicht mehr sicher sei, da es einen Hackerangriff auf ihr Konto gegeben habe. Sie konnten die Seniorin dazu bewegen, Geld an einem Geldautomaten abzuheben, welches sie später an einen etwa kräftig gebauten Mann von etwa 180 cm Größe im Alter zwischen 40 und 50 Jahren übergab. Auch am Sonntag tauchte der unbekannte Abholer bei der Seniorin auf und erbeutete abermals Bargeld.

Am Montag schließlich forderten die Betrüger die Frau auf, eine größere Summe von der Bank abzuholen. Einem Mitarbeiter der Bank kamen beim Wunsch der Dame jedoch Zweifel auf und er verständigte daraufhin die Polizei. So konnte zumindest weiterer Schaden zum Nachteil der Seniorin verhindert werden.

Die Polizei sucht nach Zeugen, denen im Bereich Lichtenberg unbekannte Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02261 81990.

Die Polizei rät, niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Menschen herauszugeben. Gewiefte Betrüger versuchen mit immer neuen Tricks und Geschichten an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Dabei versuchen die Kriminellen insbesondere ältere Menschen zu verängstigen und setzen sie einem enormen Druck aus. Die Polizei rät daher, solche Gespräche sofort zu beenden und die Polizei zu verständigen.

