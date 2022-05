Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Vereinsheim - Bargeld gestohlen

Marienheide (ots)

Am frühen Samstagmorgen (28. Mai) sind bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim eines Dart-Clubs in der Straße "Zum Marktplatz" eingebrochen. Der oder die Täter stiegen durch ein Fenster in das Vereinsheim ein und entwendeten Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Einbruch gegen 4:50 Uhr. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

