POL-GM: Einbrecher durchwühlen Büro

Lindlar (ots) - Von einer Baustelle an der Straße "Heiligenhoven" haben Diebe mehrere Baumaschinen entwendet. In der Tatzeit zwischen 18 Uhr am Dienstag (12. April) und 7.30 Uhr am Mittwoch brachen die Täter die Vorhängeschlösser von drei Containern auf. Sie entkamen mit Werkzeug, darunter Bohrmaschinen und Akkuschrauber. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990. Rückfragen von ...

