Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Elektrowerkzeuge bei Einbruch gestohlen

Gummersbach (ots)

Bei einem Einbruch in einen Handwerksbetrieb an der Industriestraße haben Unbekannte mehrere Elektrowerkzeuge gestohlen. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch (26. Januar) und 06.30 am Donnerstag drangen die Täter durch ein zuvor zerstörtes Fenster in die Werkshalle des Betriebs ein. Anschließend nahmen sie mehrere Elektrowerkzeuge an sich und flüchteten mit ihrer Beute. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

