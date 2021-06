Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110621-432: Zwei Jeep Grand Cherokee gestohlen

Gummersbach (ots)

Vom Gelände eines Autohauses in Gummersbach-Windhagen sind vermutlich in der Nacht zu Donnerstag (9./10. Juni) zwei Autos der Marke Jeep gestohlen worden. Es handelt sich jeweils um Modelle des Typs Grand Cherokee in den Farben weiß und schwarz, die auf dem Ausstellungsgelände eines Autohauses in der Bunsenstraße abgestellt waren. An einem der Wagen war das Kennzeichen SI-LS104 angebracht. Der zweite Jeep war nicht zugelassen. Zum Abtransport dürften die Diebe die Kennzeichen SI-LS322E benutzt haben, die von einem anderen Auto des Autohauses gestohlen worden sind: Bei Hinweisen zu den Diebstählen, die sich zwischen 18.00 und 07.45 Uhr ereignet haben, wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell