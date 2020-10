Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 261020-871: Raub durch das Eingreifen von Zeugen vereitelt

Gummersbach (ots)

Passanten haben am Samstagnachmittag (24. Oktober) mit ihrem Eingreifen drei Tatverdächtige in die Flucht getrieben, die auf der Moltkestraße einen 59-Jährigen aus Reichshof ausrauben wollten; die Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen. Der 59-Jährige stand gegen 14.30 Uhr am Eingang der Eugen-Haas-Halle, als drei junge Männer auf ihn zukamen. Einer der Täter forderte ihn zur Herausgabe seiner Bauchtasche auf und schubste ihn zu Boden. Anschließend versuchten zwei der Tatverdächtigen dem 59-Jährigen die Bauchtasche abzunehmen. Ein bislang unbekannter Junge hatte das Geschehen beobachtet; er sprach einen Passanten an, der dem 59-Jährigen zu Hilfe eilte und die Täter dadurch in die Flucht trieb. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich der Junge bereits entfernt. Weil er als wichtiger Zeuge in Frage kommt, wird er gebeten sich beim Kriminalkommissariat Gummersbach (Telefon 02261 81990) zu melden. Im Rahmen der Fahndung konnten von der Polizei etwa eine halbe Stunde später drei Personen im Bereich der Steinmüllerallee ausgemacht werden, die der Personenbeschreibung entsprachen. Während einer der Verdächtigen, ein 20-jähriger Gummersbacher, vor Ort festgenommen werden konnte, liefen zwei der Tatverdächtigen davon, als sich ein Streifenwagen näherte. Einer der beiden, ein in Gummersbach wohnender 14-Jähriger, konnte kurz darauf gestellt werden. Bei der Festnahme leisteten zwei Passanten tatkräftige Hilfe. Sie ergriffen den jungen Mann und hielten ihn bis zur Übernahme durch die nacheilenden Polizisten fest. Der dritte Tatverdächtige konnte flüchten, ist aber inzwischen ermittelt; es handelt sich um einen ebenfalls in Gummersbach ansässigen 17-Jährigen. Die beiden Festgenommen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Dem Geschädigten setzte der Überfall so zu, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, wo er stationär verblieb.

