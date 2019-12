Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, versuchter Raub

Rheine (ots)

Am Salierweg im Schotthock hat ein unbekannter Mann am frühen Montagabend (02.12.2019) von einer Jugendlichen Bargeld gefordert. Die 15-jährige Fußgängerin bemerkte gegen 17.30 Uhr, dass ihr ein unbekannter Mann folgte. An der Rückseite des dortigen K&K-Marktes sprach der 20- bis 30-Jährige sie an und forderte Bargeld. Die Geschädigte erwiderte, kein Bargeld bei sich zu haben. Nun schloss der Mann zu ihr auf, erfasste ihren Rucksack, drückte sie an die Wand des Gebäudes und forderte erneut Bargeld von ihr. Die 15-Jährige wehrte sich und als in dem Moment ein PKW an ihnen vorbeifuhr, ließ der Unbekannte sie los und flüchtete in Richtung Kirche. Er war etwa 170 cm groß und hatte eine sehr tiefe Stimme. Er sprach Deutsch mit einem Akzent und trug einen schwarzen Kapuzenpulli. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215. Möglicherweise sind die Insassen des vorbeifahrenden PKW auf den Vorfall oder auf den Mann aufmerksam geworden.

