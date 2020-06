Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad - Zwei Verletzte

Waldbröl (ots)

Am Sonntag (28.06.) hat ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldbröl auf der Siegstraße in Spurkenbach, einen 29-jährigen Mototrradfahrer der zusammen mit seiner 27-jährigen Sozia unterwegs war, übersehen.

Gegen 15:20 beabsichtigte der Pkw-Fahrer vom untergeordneten Peter-Mähler-Weg, nach links in die Siegstraße einzubiegen, um dann in Richtung Windeck weiterzufahren. Dabei übersah er ein aus Fahrtrichtung Windeck kommendes Motorrad und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 29-jährige Motorradfahrer aus Köln und seine 27-jährige Sozia wurden bei dem Unfall schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Krad musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Siegstraße für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

