Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180520-384: Randalierer beschädigen Quad und Motorroller

Radevormwald (ots)

In der Blumenstraße haben Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (17. Mai) ein Quad und einen Motorroller umgeworfen und dabei erheblich beschädigt. Der Tatzeitraum konnte auf die Zeit zwischen 01.30 und 05.30 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

