Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110619-546: Spielautomaten aufgebrochen

Wipperfürth (ots)

In ein Spielcasino an der Hochstraße sind Unbekannte am Dienstagmorgen (11. Juni) eingestiegen. Zwischen 00.45 und 03.15 Uhr hebelten die Täter zunächst die Eingangstüre der Spielhalle auf, um sich im Anschluss an drei Spielautomaten zu schaffen zu machen. Mit dem erbeuteten Bargeld konnten sie unerkannt entkommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

