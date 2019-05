Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240519-495: Leicht verletzt nach Motorradunfall

Radevormwald (ots)

Glück im Unglück hatte am Donnerstagabend ein 22-jähriger Motorradfahrer. Mit seiner hochmotorisierten Honda fuhr der Ennepetaler um 21 Uhr auf der B483 (Grüne). Während eines Überholvorgangs bei durchgezogener Linie zog das Vorderrad in die Luft, so dass der 22-Jährige nur noch auf dem Hinterrad unterwegs war. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über seine Maschine. Der 22-Jährige stürzte vom Motorrad, landete auf seinem Hinterteil und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Seine Maschine rutschte noch etwa 120 Meter weiter und landete schließlich im Wald. An der Honda entstand erheblicher Sachschaden.

