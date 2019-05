POL-GM: 050519-434: Fenster hielt Hebelversuchen stand

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Bergneustadt (ots)

Vergeblich haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag (4.Mai) versucht, ein Fenster an einem Wohnhaus in Pernze aufzuhebeln.

In der Straße "Am Stockhahn" hatten es die Täter auf ein Einfamilienhaus abgesehen. Sie hebelten an einem Fenster im Erdgeschoss, schafften es allerdings nicht, dieses zu öffnen.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zuredet Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

