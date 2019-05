Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050519-433: Schlägerei in Diskothek - Drei Verletzte

Wipperfürth (ots)

Bei einer Auseinandersetzung in einer Wipperfürther Diskothek in der Lenneper Straße sind am Sonntag (5.Mai) drei Personen verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 2 Uhr nachts im Außenbereich der Diskothek zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Die Beteiligten schlugen aufeinander ein, wobei drei Personen im Alter zwischen 22 und 25 Jahren leicht verletzt wurden. Zwei Verletzte mussten mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei nahm die Personalien der Beteiligten auf, erteilte Platzverweise und führte Alkoholtests durch.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell