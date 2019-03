Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 31032019-302: Motorradfahrer schwer verletzt

Wipperfürth (ots)

Am 30.03.2019 gegen 17:10 Uhr wurde in Wipperfürth-Jörgensmühle ein 38-jähriger Motorradfahrer schwerverletzt. Der 38-jährige Lindlarer befuhr mit seinem Motorrad die L286 von Wipperfürth in Richtung Kürten. Ein 94-jähriger, aus Bergisch-Gladbach stammender Mann, beabsichtigte mit seinem Pkw von der L129 nach links auf die L286 abzubiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er zunächst den vorfahrtberechtigten Motorradfahrer. Als er den Motorradfahrer wahrnahm, leitete der 94-jährige noch eine Gefahrenbremsung ein. Trotzdem berührte er den Motorradfahrer noch mit der Frontstoßstange. Der Motorradfahrer kam dadurch zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 5000.- Euro.

