Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit Personenschaden Alkoholisierter 19-jähriger Roller - Fahrer schwer verletzt

51688 Wipperfürth, Wupperstraße / Firma Radium "Tor 3" (ots)

Am Samstagabend (30.03.) gegen 21:50 Uhr verletzte sich ein 19-jähriger Rollerfahrer in Wipperfürth auf der Wupperstraße schwer. Der junge Mann hatte zuvor den Roller, ohne Erlaubnis des Halters, einfach in Bewegung gesetzt. Er befuhr dann die Wupperstraße Richtung Bahnstraße. Der junge Mann stürzte unmittelbar vor der Zufahrt zur Firma Radium nach einem Bremsvorgang und verletzte sich dabei schwer. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der Fahrer weder einen Helm trug, noch im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem ordneten die Beamten eine Blutprobe an, da der Verdacht des Alkohol- und Drogenkonsums bestand. Der 19-jährige Wipperfürther muss sich nun wegen Unbefugtem Gebrauch von Kraftfahrzeugen, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Zudem musste der junge Mann schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

