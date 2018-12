POL-GM: 031218-1292: Fahrerwechsel - Zwei Blutproben

Waldbröl (ots) - Ein augenscheinlich alkoholisiertes Pärchen ist am Samstagmorgen (2. Dezember) um kurz vor 7 Uhr an einer Tankstelle in Waldbröl-Hermesdorf aufgefallen. Zeugen schilderten der Polizei, dass die beiden mit einem dunklen BMW Kombi auf das Tankstellengelände gefahren seien. Zunächst sei die Frau gefahren, dann sei der Mann weitergefahren. Beide wirkten betrunken. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen traf die Polizei auf einem nicht weit entfernten Parkplatz eine 38-jährige Waldbrölerin und einen 21-jährigen Waldbröler in einem schwarzen BMW an. Aus dem Fahrzeug roch es deutlich nach Alkohol. Da die Personenbeschreibung zu den Aussagen der Zeugen passte und beide augenscheinlich deutlich unter Alkoholeinfluss standen, ordneten die Polizisten bei beiden eine Blutprobe an. Die 38-Jährige leistete dabei Widerstand.

