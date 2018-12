POL-GM: 031218-1290: 75-jährige Fußgängerin angefahren

Radevormwald (ots) - Schwere Verletzungen hat sich am Montagmorgen (3. Dezember) eine 75-Jährige aus Radevormwald zugezogen, die auf dem Gehweg der Hohenfuhrstraße von einem PKW angefahren wurde. Gegen 07.50 Uhr hatte eine 37-jährige Autofahrerin von einem Parkplatz aus auf die Hohenfuhrstraße einfahren wollen. Dabei übersah sie offenbar die Seniorin, die gerade den Gehweg in Höhe der Parkplatzzufahrt passierte; die Frau stürzte und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort brachte ein Rettungswagen die Fußgängerin in ein Krankenhaus. An dem Auto der ebenfalls in Radevormwald wohnenden 37-Jährigen entstand kein Schaden.

