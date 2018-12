POL-GM: 021218-1288: Kradfahrer stürzt - schwerverletzt

Hückeswagen (ots) - Ein 17-jähriger Kradfahrer ist am Samstag (1.Dezember) auf feuchter Fahrbahn gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Um 10:10 Uhr fuhr der Lindlarer mit seinem Kraftrad Aprilia auf der B237 (Mühlenberg) in Fahrtrichtung Hückeswagen. Ausgangs einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Zweirad. Nach eigenen Angaben kippte der Seitenständer während der Fahrt nach unten. Der 17-Jährige geriet ins Schlingern, fiel zu Boden und rutschte anschließend gegen die Schutzplanke. Zeugen hielten sofort an und kümmerten sich um den Verletzten.

Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. An dem Krad entstand leichter Sachschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Unfallstelle.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell