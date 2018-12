POL-GM: 021218-1287: Kontrolle verloren - Fahrzeug landet auf Dach

Marienheide (ots) - Eine 20-jährige Radevormwalderin hat am Freitag (30. November) in Wipperfürth-Gogarten die Kontrolle über ihren Opel Corsa verloren. Sie kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und verlezte sichdabei leicht. Um 12:18 Uhr fuhr die 20-Jährige auf der Wipperfürther Straße (B256) in Fahrtrichtung in Fahrtrichtung Wipperfürth. Ausgangs einer Rechtskurve verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Corsa. Sie geriet auf die Spur des Gegenverkehrs, fuhr in die angrenzende Böschung, überschlug sich und landete auf dem Dach.

Ein Rettngswagen brachte die verletzte Fahrerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem Wagen entstand erheblicher Sachschaden. Er musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell