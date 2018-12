POL-GM: 021218-1289: Alkoholisiert am Steuer - Führerschein weg

Gummersbach (ots) - Seinen Führerschein abgeben musste am Samstag (1. Dezember) ein 43-jähriger Waldbröler. Polizisten kontrollierten den Waldbröler um 00:30 Uhr auf der Dümmlinghauser Straße in Gummersbach. Zuvor war der 43-Jährige den Beamten wegen seiner Fahrweise (deutliche Schlangenlinien) aufgefallen. Während der Kontrolle stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein Test verlief postiv. Der 43-Jährige musste seinen Wagen stehen lassen und eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

