POL-GM: Einbruch in Baucontainer

Engelskirchen (ots) - Im Zeitraum zwischen Dienstag 16:30 Uhr und Mittwoch (28. November) 7:15 Uhr sind Unbekannte in drei Container auf einer Baustelle in der Paul-Gerhardt-Straße eigebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die angebrachten Schlösser an den Containern. Sie stahlen einen Drucker, einen Heizlüfter, eine Bohrmaschine und eine Flex. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

