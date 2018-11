POL-GM: 271118-1268: Einbruch in Jugendherberge

Morsbach (ots) - Unbekannte sind im Zeitraum zwischen 14 Uhr am Samstag und 7:05 Uhr am Montagmorgen (26. November) in eine Jugendherberge in der "Obere Kirchstraße" in Morsbach-Sieg eingebrochen. Die Täter gelangten durch ein Oberlicht in das Gebäude. Dort hebelten sie diverse Zimmertüren und Schränke auf und entwendeten Bargeld, sowie elektronische Geräte.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 8199-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell