POL-GM: 261118-1266: Telefonbetrüger hatten Erfolg

Lindlar (ots) - Einen fünfstelligen Betrag haben sich Betrüger von einer 90-jährigen Lindlarerin ergaunert. Am Freitagvormittag (23. November) rief ein Betrüger bei der Seniorin an und gab sich als ihr Sohn aus. Der Anrufer gab an, dass er dringend Geld bräuchte, weil er etwas ersteigert hatte. Es wurde eine Geldübergabe vereinbart. Zu der Geldübergabe erschien jedoch nicht der Anrufer, sondern ein angeblicher Bekannter. Der Anrufer hielt die Seniorin bis zur Übergabe am Telefon und forderte sie auf, nicht aufzulegen und in der Leitung zu bleiben. Gegen 13:30 Uhr klingelte der "Bekannte" an der Tür und nahm das Geld an sich. Anschließend entfernte er sich zu Fuß in Richtung Frielingsdorf. Erst später, als die Seniorin bei ihrem "richtigen" Sohn anrief, um nachzufragen, ob alles geklappt hatte, fiel der Schwindel auf.

Bei dem angeblichen "Bekannten" / Geldbote handelt es sich um einen etwa 170 cm großen kräftigen Mann mit einem runden vollen Gesicht. Er trug eine graue Strickmütze und eine dunkle Jacke. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Personen, die im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 14 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich Niederhabbach und in Richtung Frielingsdorf gemacht haben, melden sich bitte umgehend bei der Kriminalpolizei Wipperfürth unter 02261 81990.

