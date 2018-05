POL-GM: 300418-529: Technischer Defekt als vermutliche Brandursache

Waldbröl (ots) - Als Ursache des Brandes in der Nacht zu Samstag (28. April) kommt nach ersten Untersuchungen ein technischer Defekt in der Stromversorgung in Frage. Das Haus im Alten Friedhofsweg, welches im Obergeschoss als Notunterkunft der Stadt Waldbröl diente und in dessen Erdgeschoss sich eine Diskothek befindet, war durch den Brand am frühen Samstagmorgen erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Bei den noch nicht abgeschlossenen Untersuchungen der oberbergischen Brandermittler haben sich bislang keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben.

