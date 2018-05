POL-GM: 300418-528: Einbruch in Tankstelle gescheitert

Engelskirchen (ots) - Gegen 01.30 Uhr am Montagmorgen (30. April) versuchte ein Unbekannter in eine Tankstelle in Engelskirchen-Grünscheid einzudringen. Sowohl die Haupteingangs- als auch eine Nebeneingangstüre hielten den Hebelversuchen jedoch stand, so dass der ungebetene Gast seine Bemühungen einstellte und ohne Beute von dannen zog. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

