POL-GM: 300418-526: Gartengeräte erbeutet

Wiehl (ots) - Aus einem Nebengebäude einer Kirchengemeinde an der Straße "Königssiefen" haben Unbekannte zwischen 18 Uhr am Samstag (28. April) und 09.30 Uhr am Sonntag mehrere Gerätschaften erbeutet. Sie hebelten zu diesem Zwecke eine massive Metalltüre auf und erbeuteten unter anderem zwei Rasentrimmer, einen Laubbläser sowie einen Winkelschleifer. Vermutlich ebenfalls auf Gartengeräte aus waren Einbrecher, die in der gleichen Nacht ein Gebäude der Stadt Wiehl an der Brucher Straße aufsuchten. Hier gelang es den Einbrechern aber nicht die Türe zu öffnen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

