POL-GM: 300418-524: Kennzeichen gestohlen

Waldbröl (ots) - Zwischen 16.00 Uhr am Sonntag (29. April) und 08.30 Uhr am heutigen Morgen haben Unbekannte von einem PKW die Kennzeichen GM - MH 1009 gestohlen. Die Kennzeichen gehören zu einem schwarzen Opel Karl, der auf dem Weylandweg geparkt war. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

