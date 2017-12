FW-GE: 6 verletzte Personen nach ausgedehntem Kellerbrand in der Gelsenkirchener Altstadt - Feuerwehr rettet 9 Personen aus dem verrauchten Gebäude.

2 weitere Medieninhalte

Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr Gelsenkirchen zu dem Brandereignis aus. Bild-Infos Download

Gelsenkirchen (ots) - Gegen 16:30 Uhr erreicht die Feuerwehrleitstelle ein Notruf aus dem Gelsenkirchener Stadtsüden. Der Anrufer meldete eine Rauchentwicklung im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses an der Elisabethstraße. Ebenso sollten sich noch mehrere Personen im Gebäude befinden. Unter dem Einsatzstichwort "Feuer mit Menschenleben in Gefahr", entsandte die Leitstelle umgehend Einheiten der Wache Altstadt, Heßler und Buer in den Stadtsüden. Neben den Kräften der Berufsfeuerwehr wurden die Löschzüge Altstadt, Ückendorf und Erle Süd der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Die erst eintreffenden Einheiten der Wache Altstadt bestätigten die Meldung und begann umgehend mit der Menschenrettung. Insgesamt wurden 9 Personen aus dem Gebäude über den Treppenraum und mittels einer Drehleiter gerettet. 6 Personen wurden zur medizinischen Kontrolle in Gelsenkirchener Kliniken transportiert. Der Kellerbrand wurde mit mehreren Hohlstrahlrohren gelöscht und das Gebäude maschinell belüftet. Durch die Emscher Lippe Energie GmbH wurde das Gebäude von der Strom- und Gasversorgung getrennt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kripo eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Gelsenkirchen

Carsten Jost

Telefon: 0209 / 1704 905

E-Mail: carsten.jost@gelsenkirchen.de

http://www.feuerwehr-gelsenkirchen.de

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell