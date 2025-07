POL-EU: Reiterin stürzt - Pkw-Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Kall (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, dem 13. Juli, 22 Uhr, bis Dienstag, dem 15. Juli, 13:30 Uhr, wurde in eine Gaststätte in der Hermann-Josef-Straße in Kall-Steinfeld eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Unbekannten eine Fensterscheibe im Hinterhof des Gebäudes ein und öffneten das Fenster. In der Gaststätte wurden sämtliche Räume und Schränke durchsucht. Eine Schublade wurde gewaltsam aufgebrochen. Die Täter entwendeten zwei Geldbörsen, in ...

