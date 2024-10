POL-EU: Auf gestohlenem E-Scooter unterwegs

Mechernich-Obergartzem (ots) - Am 11.10.2024 gegen 14.15 Uhr kam es in der Straße Im Heidetal in Mechernich-Obergartzem zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in einem Mehrfamilienhaus. Die 68-jährige Bewohnerin befand sich zu diesem Zeitpunkt auf ihrem Balkon und wurde durch einen lauten Knall an ihrer Wohnungstür aufgeschreckt. Als sie nachschaute, entdeckte sie Einbruchspuren an Tür und Türrahmen. Es blieb ...

mehr