Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Teurer Brötchenkauf

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (21. Februar) parkte ein 60-Jähriger gegen 8.25 Uhr seinen Pkw in Höhe einer Bäckerei in der Bendenstraße in Euskirchen.

Das Fahrzeug parkte der Mann am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung der Gerberstraße.

Als er nach fünf Minuten zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden im Bereich des Hecks (linksseitig) fest.

Der Schaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Euro-Bereich.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang machen? Kann jemand ergänzende Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und -führer/in machen?

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell