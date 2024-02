POL-EU: Scheiben von Pkw eingeschlagen

Bad Münstereifel (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (31. Januar), 23 Uhr, bis Donnerstag (1. Januar), 6 Uhr, haben Unbekannte einen umzäunten Lagerplatz auf einem Firmengelände in der Straße Bendenweg in Bad Münstereifel aufgebrochen. Von einem Lagerplatz wurden mehrere hundert Kilo an Kabeltrommeln entwendet. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Euro-Betrag. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - ...

