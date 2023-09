Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gegen Fahrertüre gefahren

Euskirchen-Flamersheim (ots)

Am Sonntag (18. September) befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Kall die Horchheimer Straße in Euskirchen-Flamersheim von der Christian-Schäfer-Straße aus kommend in Fahrtrichtung Ringsheimer Weg.

Am rechten Fahrbahnrand stand der geparkte Pkw einer 46-Jährigen aus Euskirchen.

Die Fahrerin des Pkw öffnete die Fahrertür. Der Mann konnte mit dem Pkw nicht mehr ausweichen und fuhr gegen die geöffnete Fahrertüre. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt.

