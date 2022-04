Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer flüchtete - Polizei sucht Zeugen

Blankenheim (ots)

Am Karfreitag (15. April) missachtete ein Motorradfahrer gegen 10.59 Uhr nach einem Geschwindigkeitsverstoß die Anhaltezeichen der Polizei im Bereich Blankenheim-Neuhof. Er flüchtete in Richtung Ahrdorf. Die Verfolgung wurde mittels eines Polizeimotorrades aufgenommen. Es wurde festgestellt, dass es sich um ein rot-weißes Motorrad der Marke Ducati handelte, das mit einem Kennzeichen aus Köln versehen war. Die weiteren Buchstaben und Zahlen des Kennzeichens waren nicht zu erkennen.

Der Motorradfahrer flüchtete weiterhin mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln, so dass die Verfolgung aus Sicherheitsgründen abgebrochen wurde. Zuvor wurde der Motorradfahrer an einer Lagerhalle in der Ortslage Leudersdorf wahrgenommen, konnte aber auch von dort unerkannt flüchten.

Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Kennzeichen oder zum Fahrer des Motorrades machen können.

Im Rahmen der Flucht überholte der Motorradfahrer auf der Kreisstraße 70 Richtung Ahrdorf einen silbernen Kleinwagen. Der Fahrer des Kleinwagens könnte ein wichtiger Zeuge sein.

Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell