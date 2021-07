Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunken unterwegs

Kall-Steinfeld (ots)

Ein 43-Jähriger aus Kall fiel Polizeibeamten am Montagabend (22.48 Uhr) in Steinfeld auf, weil er in Schlangenlinien fuhr und abrupte Geschwindigkeitswechsel durchführte. Er hatte 1,94 Promille. Der Mann kam zwecks Blutentnahme zur Polizeiwache nach Schleiden. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

