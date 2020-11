Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Roller gestohlen

53894 Mechernich53894 Mechernich (ots)

Als der 36-jährige Halter eines Rollers sein Fahrzeug am frühen Montagmorgen (5 Uhr) nutzen wollte, war dieser vom Abstellort verschwunden. Der Mechernicher hatte sein Zweirad am Abend zuvor auf der Straße "An den Birken" abgestellt. Offensichtlich hatten Unbekannte in der vergangenen Nacht den Roller gestohlen.

