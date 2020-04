Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Unfallflucht/ Geparkter Mitsubishi beschädigt

Goch-Pfalzdorf (ots)

Ein unbekannter Fahrer beschädigte am Mittwoch (22. April 2020) gegen 12.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Waterkuhlstraße einen Mitsubishi Space Star in grau. Der Unbekannte beschädigte den Mitsubishi an der linken Tür (Fahrertür) im unteren Bereich und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Fahrer und/ oder zum Fahrzeug bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell