Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Computerhardware aus Wohnung gestohlen

53879 Euskirchen (ots)

Als ein 43-Jähriger zur seiner Wohnanschrift am Donnerstagnachmittag (15.40 Uhr) an der Moselstraße zurückkehrte, bemerkte er nach dem Öffnen der Haustür offenstehende Schränke und Schubladen. Während seiner Abwesenheit hatten Unbekannte, unter Zuhilfenahme einer Mülltonne, ein auf Kipp stehendes Fenster erreicht. Hierdurch waren sie in die Wohnung gelangt. Aus dieser entwendeten sie einen Laptop und einen Multifunktionsdrucker. Der entstandene Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

