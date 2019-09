Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Stadtangestellter stellt Metalldieb

53919 Weilerswist-Derkum (ots)

Aufgrund eines in der Vergangenheit begangenen Metalldiebstahls kontrollierte ein Angestellter der Stadt Weilerswist eine Gemeindeliegenschaft an der Blankenheimer Straße. Als er am Dienstagmorgen wieder einmal das Gebäude inspizierte, hörte er aus dem Keller Geräusche. Bei der Durchsuchung des Kellers stellte er dort einen Mann fest. Dieser hatte versucht, sich im Gebäude zu verstecken. Unter Zuhilfenahme der Polizei wurde der Mann nun kontrolliert und durchsucht. In einer mitgeführten Sporttasche hatte der Dieb bereits wieder demontierte Kupferstücke gelagert. Der polizeibekannte 39-Jährige aus Euskirchen wurde vorläufig festgenommen.

