Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrerin auf Gehweg übersehen

53879 Euskirchen (ots)

Montagnachmittag (15.10 Uhr) wollte eine 39-Jährige mit ihrem Pkw aus einer Hofeinfahrt auf die Straße "In den Herrenbenden" auffahren. Dabei übersah sie offenbar eine zehnjährige Radfahrerin. Das Kind nutzte den querenden Gehweg zur Einfahrt in Richtung Erftpark. Durch die Berührung mit dem Fahrzeug stürzte das Kind vom Fahrrad auf die Fahrbahn. Beide Elternteile erschienen am Unfallort. Die Mutter begleitete ihre Tochter im verständigten Rettungswagen ins Krankenhaus.

