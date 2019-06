Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Firmenfahrzeug komplett ausgeräumt

53879 Euskirchen (ots)

Einen Schaden im hohen vierstelligen Euro-Bereich verursachten Pkw-Aufbrecher in der Nacht zu Sonntag an der Thüringer Straße. Auch hier schlugen die Unbekannten die Scheibe an der Beifahrerseite ein und räumten alle Maschinen aus dem Fahrzeug. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug Samstag (16 Uhr) auf der Straße vor seiner Wohnanschrift geparkt. Sonntagnachmittag (16 Uhr) bemerkte er dann den Diebstahl.

