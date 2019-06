Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mülltonnen durch Feuer zerstört

53881 Euskirchen-Roitzheim (ots)

Auf noch ungeklärte Weise gerieten Montagnachmittag (15.25 Uhr) Mülltonnen an einem Einfamilienhaus an der Brückenstraße in Brand. Ein Radfahrer hatte auf seinem Rückweg von einem Einkaufszentrum ein lautes Knistern gehört. Als er nach der Ursache schaute, erkannte er den Brand der Mülltonnen und informierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand umgehend löschen. Das Feuer hatte jedoch bereits auf eine Hecke sowie ein hölzernes Gartentor übergegriffen. Die Mülltonnen und das Tor brannten völlig nieder. Die Hecke wurde durch das Feuer leicht beschädigt.

