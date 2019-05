Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Radveranstaltung gestürzt und leicht verletzt

Bad Münstereifel (ots)

Bei einer organisierten Radveranstaltung am Sonntagnachmittag fuhren zwei Radfahrer hintereinander die abschüssige K 45 aus Richtung Eschweiler in Richtung Iversheim. Sie gaben, an mit ca. 50 km/h unterwegs gewesen zu sein. Der 83jährige aus Reudelsterz bemerkte, dass er mit offensichtlich zu hoher Geschwindigkeit auf die Kurve zufuhr und bremste stark ab. Dadurch kam er zu Fall. Er erlitt Schürfverletzungen. Der hinter ihm fahrende 56 jährige Konkurrent aus Kempen musste wegen des Sturzgeschehens ebenfalls stark bremsen. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und kippte über die Leitplanke und den Hang auf den parallel liegenden Wachendorfer Weg. Ein Rettungswagen brachte den jüngeren Fahrer zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden an den beiden Rennrädern, die nicht mehr fahrbereit waren.

