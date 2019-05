Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahndung nach Besitzern: Wem gehört dieser Schmuck?

Kreis Euskirchen (ots)

Der Kriminalpolizei Euskirchen liegen mehrere Schmuck-Gegenstände vor. Es handelt sich um diverse Armreife, Armbanduhren, Broschen sowie Ringe, Halsketten und Ohrstecker.

Es ist davon auszugehen, dass es sich bei den Accessoires um Gegenstände handelt, die bei Einbrüchen entwendet wurden.

In einem Fall meldete sich ein Spaziergänger am 16.04.2019. In Ortsrandlage bei Blankenheim-Mülheim fand er ein Bettlaken. In diesem Kopfkissen-Bezug befand sich diverser Schmuck.

In einem anderen Fall war ein Radfahrer aus Euskirchen am 21.04.2019 mit seinem Fahrrad auf dem Feldweg von der "Soda-Brücke" kommend in Richtung Unterführung Landstraße 264 unterwegs. Kurz hinter der Unterführung befindet sich ein kleines Wasserrückhaltebecken. In diesem Bereich fand er ein rotes Schmuckkästchen.

Eine Fotoübersicht vom sichergestellten Schmuck ist dieser Meldung angefügt.

Wer erkennt seine Schmuckstücke? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen zu melden. Das geht telefonisch über 02251/799-512 oder 02251/799-0 sowie per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de

