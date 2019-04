Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alleinunfall, Fahrer lebensgefährlich verletzt

Euskirchen (ots)

In der Nacht zu Samstag gegen 02.30 Uhr geriet ein 28-jähriger Mann aus Euskirchen auf dem Jülicher Ring in Euskirchen mit seinem Pkw aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und beschädigte eine Bushaltestelle, anschließend kam es zu einer massiven Verwüstung auf dem angrenzenden Grünstreifen. Der Fahrer war nicht angeschnallt und wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert. Der Pkw und die Bushaltestelle wurden total zerstört, der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Nach notärztlicher Versorgung wurde er ins Krankenhaus gefahren, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde, weil er stark alkoholisiert war. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Für die Unfallaufnahme war der Ring in diesem Bereich für ca. 2 Stunden komplett gesperrt.

