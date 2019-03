Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Kirche

53879 Euskirchen (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zum heutigen Freitag in die Evangelische Kirche in Euskirchen (Kölner Straße) ein und beschädigten im Bereich der Kirche und des angrenzenden Anbaus diverse Glasscheiben.

Im Bereich eines Gruppenraums und in einer Toilette wurden angebrannte Papiertücher aufgefunden. Bei einer ersten Spurensuche wurden an verschiedenen Stellen Blutspuren festgestellt. Auf dem angrenzenden Schulgelände wurden Bierflaschen unmittelbar am Zaun zum Kirchengelände festgestellt.

Die Polizei Euskirchen ermittelt hinsichtlich des Versuchs schwerer Brandstiftung, Hausfriedensbruch und gemeinschädliche Sachbeschädigung. Die Schadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

