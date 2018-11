POL-EU: Bei Dealerin zehn Gramm Heroin gefunden

53879 Euskirchen (ots) - Bei einer am Viehplätzchen durchgeführten Personenkontrolle einer 51-Jährigen aus Mechernich wurde in der Jackentasche der Dame ein Bubble Heroin (Einmaldosis) und Scheingeld in Deal-Größe (10 Euro Scheine) aufgefunden. Bei der Durchsuchung der Handtasche wurden insgesamt zehn Gramm Heroin aufgefunden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell